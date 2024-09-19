Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1862 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1862
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1862 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.
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Дата 17 октября 2023
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Дата 8 декабря 2022
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Дата 18 октября 2021
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
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Дата 1 июля 2015
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Дата 3 июня 2015
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
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Дата 29 мая 2012
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