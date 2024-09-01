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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1856 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 20 реалов 1856 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1856 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1856
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (180) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1856 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Cayón - October 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
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Дата 23 мая 2023
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
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Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Где купить?
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aste - September 19, 2024
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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