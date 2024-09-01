Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1856 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1856
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (180) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1856 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 8000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (55)
- Baldwin's (1)
- Bertolami (1)
- Cayón (18)
- CNG (1)
- CoinsNB (3)
- Herrero (1)
- HERVERA (24)
- ibercoin (13)
- Jean ELSEN (1)
- Jesús Vico (2)
- Künker (1)
- Monedalia.es (3)
- Rio de la Plata (1)
- Silicua Coins (2)
- Soler y Llach (29)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (19)
- V. GADOURY (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 10 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где купить?
Где продать?
Для продажи 20 реалов 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск