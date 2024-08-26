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Испания
1856
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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Испания
1856
Монеты Испании 1856 года
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Золотые монеты
100 реалов 1856
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
880 $
Продажи
0
62
100 реалов 1856
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
470 $
Продажи
0
161
100 реалов 1856
Семиконечные звёзды
Средняя цена
710 $
Продажи
0
41
Серебряные монеты
20 реалов 1856
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
1
180
20 реалов 1856
Семиконечные звёзды
Средняя цена
260 $
Продажи
0
38
10 реалов 1856
Семиконечные звёзды
Средняя цена
23000 $
Продажи
0
1
4 реала 1856
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
280 $
Продажи
0
17
Медные монеты
25 сентимо реал 1856
Средняя цена
40 $
Продажи
1
61
10 сентимо реал 1856
Средняя цена
50 $
Продажи
0
26
5 сентимо реал 1856
Средняя цена
50 $
Продажи
0
79
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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