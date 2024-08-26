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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1856 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 880 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
100 реалов 1856 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 470 $
Продажи
0 161
Аверс
Реверс
100 реалов 1856 Семиконечные звёзды
Средняя цена 710 $
Продажи
0 41

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1856 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
1 180
Аверс
Реверс
20 реалов 1856 Семиконечные звёзды
Средняя цена 260 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 реалов 1856 Семиконечные звёзды
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 реала 1856 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 280 $
Продажи
0 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1856
Средняя цена 40 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1856
Средняя цена 50 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1856
Средняя цена 50 $
Продажи
0 79
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