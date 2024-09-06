Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1856 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1856
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1856 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность PROOF
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
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Где продать?
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