Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1856 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1856
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1856 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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