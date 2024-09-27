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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо реал 1856 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 сентимо реал 1856 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо реал 1856 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо реал
  • Год 1856
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1856 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Jesús Vico - October 27, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Jesús Vico - March 3, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо реал 1856 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо реал 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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