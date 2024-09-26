Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо реал 1856 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо реал
- Год 1856
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо реал 1856 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 95 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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