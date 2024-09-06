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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1856 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 20 реалов 1856 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1856 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1856
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1856 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Aureo & Calicó (11)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (6)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (5)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (1)
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1856 на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1856 на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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