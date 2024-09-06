Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1856 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1856
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1856 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 950 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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