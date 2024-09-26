Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1856 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1856
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1856 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1639 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2019.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 30 марта 2022
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Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 26 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
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Дата 11 декабря 2019
Сохранность AU
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Дата 7 ноября 2019
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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