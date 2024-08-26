Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1856 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1856
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1856 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 480 EUR. Торги состоялись 20 января 2021.
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность UNC
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Дата 16 февраля 2021
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Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Дата 20 января 2021
Сохранность AU
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Дата 12 мая 2020
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Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
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Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
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