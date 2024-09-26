Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1863 года "Тип 1855-1864". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1863 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1703 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 15 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
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Дата 4 июля 2023
Сохранность F
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Дата 17 октября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 19 июня 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 20 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
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Дата 28 октября 2021
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Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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