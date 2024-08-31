Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1834 года M NC (Испания, Изабелла II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1834
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1834 года со знаком M NC. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
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Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
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Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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