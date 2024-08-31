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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1834 года M NC (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1834 года M NC - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1834 года M NC - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1834
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1834 года со знаком M NC. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (10)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (4)
  • Jesús Vico (1)
  • Palombo (1)
  • Rauch (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1743 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2376 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Rauch - November 18, 2017
Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1834 M NC на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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