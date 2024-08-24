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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1834 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1834 M DG
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
80 реалов 1834 M CR
Средняя цена 500 $
Продажи
1 117

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1834 M DG
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
20 реалов 1834 M NC
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
4 реала 1834 M DG
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 реала 1834 M CR
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 7
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