Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1834 года M DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1834
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1834 года со знаком M DG. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Hess Divo за 38000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2014.
Сохранность
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- Hess Divo (1)
Где продать?
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