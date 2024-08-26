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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1834 года M DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1834 года M DG - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1834 года M DG - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1834
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1834 года со знаком M DG. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Hess Divo за 38000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Hess Divo (1)
Испания 80 реалов 1834 M DG на аукционе Hess Divo - October 22, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
39982 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Испания 80 реалов 1834 M DG на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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