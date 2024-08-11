Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1834 года M DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1834
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1834 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8000 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
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