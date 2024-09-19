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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1834 года M CR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1834 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1834 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1834
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1834 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 4 реала 1834 M CR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 4 реала 1834 M CR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1834 M CR на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Испания 4 реала 1834 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1834 M CR на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1834 M CR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1834 M CR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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