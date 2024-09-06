Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1834 года M DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1834 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1834 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1834
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1834 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 18000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (5)
  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (4)
  • M&M Basel (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Numisor (1)
  • Palombo (2)
  • Soler y Llach (2)
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
9097 $
Цена в валюте аукциона 8700 EUR
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
10105 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF62 NGC
Цена
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность UNC
Цена
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1834 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1834 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 20 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск