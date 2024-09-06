Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1834 года M DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1834
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1834 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 18000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
9097 $
Цена в валюте аукциона 8700 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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