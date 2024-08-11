Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1836 года M CR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1836 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1152 $
Цена в валюте аукциона 1060 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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