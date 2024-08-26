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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1836 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1836 B PS
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
80 реалов 1836 M CR
Средняя цена 500 $
Продажи
1 72
Аверс
Реверс
80 реалов 1836 S DR
Средняя цена 310 $
Продажи
0 42

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1836 M CR
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
4 реала 1836 M CR
Средняя цена 160 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
4 реала 1836 S DR
Средняя цена 180 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 реала 1836 B PS
Средняя цена 270 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2 реала 1836 M DG
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 реала 1836 S DR
Средняя цена 270 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 реала 1836 M CR
Средняя цена 260 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 песета 1836 B PS
Средняя цена 340 $
Продажи
0 191

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1836 Каталония
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 куарто 1836 Каталония
Средняя цена 50 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
6 куарто 1836 Каталония Надпись "RETNA"
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 куарто 1836 Каталония Надпись "CATHAL / III QUAR"
Средняя цена 700 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
3 куарто 1836 Каталония Надпись "CATALUÑA / III CUAR"
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 куарто 1836 Каталония
Средняя цена 75 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 мараведи 1836 Номинал на реверсе
Средняя цена 120 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
8 мараведи 1836 J Номинал на реверсе
Средняя цена 140 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
8 мараведи 1836 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 380 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 мараведи 1836 Ja
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 мараведи 1836 DG
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 мараведи 1836
Средняя цена 200 $
Продажи
0 41
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