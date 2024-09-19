Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "CATHAL / III QUAR" (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Надпись "CATHAL / III QUAR"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 3 куарто
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "CATHAL / III QUAR". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Дата 19 октября 2023
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Дата 5 июля 2023
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Сохранность XF45 BN NGC
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Дата 17 мая 2017
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