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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "CATHAL / III QUAR" (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Надпись "CATHAL / III QUAR"

Аверс монеты - 3 куарто 1836 года "Каталония" Надпись "CATHAL / III QUAR" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 3 куарто 1836 года "Каталония" Надпись "CATHAL / III QUAR" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "CATHAL / III QUAR". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1900 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2052 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
756 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность F
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 куарто 1836 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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