Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1836 года S DR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1836 года со знаком S DR. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3337 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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