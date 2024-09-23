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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1836 года S DR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1836 года S DR - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1836 года S DR - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1836 года со знаком S DR. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3337 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 700 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (20)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (6)
  • ibercoin (2)
  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 S DR на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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