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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "CATALUÑA / III CUAR" (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Надпись "CATALUÑA / III CUAR"

Аверс монеты - 3 куарто 1836 года "Каталония" Надпись "CATALUÑA / III CUAR" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 3 куарто 1836 года "Каталония" Надпись "CATALUÑA / III CUAR" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "CATALUÑA / III CUAR". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3024 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 куарто 1836 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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