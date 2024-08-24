Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "RETNA" (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Надпись "RETNA"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "RETNA". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- Münzen Gut-Lynt (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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