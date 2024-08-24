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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "RETNA" (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Надпись "RETNA"

Аверс монеты - 6 куарто 1836 года "Каталония" Надпись "RETNA" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 6 куарто 1836 года "Каталония" Надпись "RETNA" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1836 года "Каталония". Надпись "RETNA". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Jesús Vico (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1282 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
Цена
2781 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Morton & Eden - November 5, 2020
Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 куарто 1836 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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