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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 6 куарто Изабеллы II - Испания

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6 куарто 1836

Каталония
Год Знак Описание Продажи Продажи
1836 0 10
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6 куарто 1836-1846

Каталония
Год Знак Описание Продажи Продажи
1836 0 541836 Надпись "RETNA" 0 101837 0 971838 0 1471838 Надпись "6 CURA" 0 81839 0 621840 0 381841 0 1401841 Цветы с 7 лепестками 0 81842 0 191843 0 881844 1 651844 Цветы с 7 лепестками 0 71845 0 331845 Цветы с 7 лепестками 0 111846 0 221846 Цветы с 7 лепестками 0 138
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