Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1846 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Цветы с 7 лепестками
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1846
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1846 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 428 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
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Дата 18 января 2024
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 6 июля 2022
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