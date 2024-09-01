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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1846 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1846 B PS
Средняя цена 460 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
80 реалов 1846 M CL
Средняя цена 350 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
80 реалов 1846 S RD
Средняя цена 360 $
Продажи
0 38

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1846 B PS
Средняя цена 210 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1846 Каталония
Средняя цена 50 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
6 куарто 1846 Каталония Цветы с 7 лепестками
Средняя цена 45 $
Продажи
0 138
Аверс
Реверс
3 куарто 1846 Каталония
Средняя цена 45 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
8 мараведи 1846 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 95 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
8 мараведи 1846 Номинал на аверсе
Средняя цена 130 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 мараведи 1846 Ja
Средняя цена 100 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
4 мараведи 1846
Средняя цена 95 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
2 мараведи 1846
Средняя цена 65 $
Продажи
0 164
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