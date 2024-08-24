Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1846 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1846
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1846 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3107 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 280 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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