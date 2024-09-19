Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 куарто 1846 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 3 куарто
- Год 1846
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1846 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
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Дата 15 ноября 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 22 марта 2023
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Дата 15 февраля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 23 марта 2022
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Дата 30 ноября 2021
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Дата 21 октября 2021
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Дата 8 июля 2021
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