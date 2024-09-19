Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1846 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1846
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1846 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 562 проданному на аукционе Numisor за 700 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS67 RD NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 мараведи 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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