Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1846 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1846
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1846 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
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- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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