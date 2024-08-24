Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1846 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1846
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1846 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88383 проданному на аукционе Cayón Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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