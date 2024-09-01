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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1846 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1846 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1846 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1846
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1846 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Christophe Joron-Derem - Expert: Thierry Parsy за 1286 EUR. Торги состоялись 9 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Nomisma Aste - August 24, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность AU
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1846 B PS на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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