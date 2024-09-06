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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1846 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1846 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1846 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1846
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1846 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 72331 проданному на аукционе Stack's Bowers за 380 USD. Торги состоялись 14 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Heritage - March 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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