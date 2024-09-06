Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1846 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1846
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1846 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 72331 проданному на аукционе Stack's Bowers за 380 USD. Торги состоялись 14 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS64 NN Coins
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Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS65 RB NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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