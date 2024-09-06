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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1846 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1846 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1846 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1846
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1846 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 64587 проданному на аукционе Heritage Auctions за 564 USD. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Heritage - March 25, 2021
Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Auctiones - June 18, 2017
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1846 на аукционе Jesús Vico - October 27, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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