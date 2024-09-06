Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1846 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1846
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1846 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 64587 проданному на аукционе Heritage Auctions за 564 USD. Торги состоялись 24 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS65 RD NGC
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2017
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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