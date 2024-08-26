Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1844 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1844 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 411 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
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Дата 15 ноября 2023
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Дата 24 октября 2023
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Дата 24 февраля 2022
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Дата 13 декабря 2021
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