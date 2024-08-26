Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1844 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1844 B PS
Средняя цена 540 $
Продажи
0 216
Аверс
Реверс
80 реалов 1844 M CL
Средняя цена 370 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
80 реалов 1844 S RD
Средняя цена 350 $
Продажи
0 41

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
10 реалов 1844 M CL
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 реала 1844 S RD
Средняя цена 280 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 реала 1844 M CL
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 реала 1844 B PS
Средняя цена 190 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2 реала 1844 M CL
Средняя цена 190 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 реал 1844 M CL
Средняя цена 55 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 реал 1844 S RD
Средняя цена 100 $
Продажи
0 35

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1844 Каталония
Средняя цена 40 $
Продажи
1 65
Аверс
Реверс
6 куарто 1844 Каталония Цветы с 7 лепестками
Средняя цена 25 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 куарто 1844 Каталония
Средняя цена 40 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 мараведи 1844 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 45 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
8 мараведи 1844 Номинал на аверсе
Средняя цена 55 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
4 мараведи 1844
Средняя цена 90 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 мараведи 1844 J
Средняя цена 140 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 мараведи 1844 Ja
Средняя цена 220 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 мараведи 1844
Средняя цена 90 $
Продажи
0 89
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск