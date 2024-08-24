Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1844 года J (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1844 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Cayón Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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