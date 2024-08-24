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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1844 года J (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1844 года J - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1844 года J - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1844
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1844 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе Cayón Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (4)
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 J на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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