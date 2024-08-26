Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1844 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1844 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1494 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 470 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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