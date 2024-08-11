Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1844 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Цветы с 7 лепестками

Аверс монеты - 6 куарто 1844 года "Каталония" Цветы с 7 лепестками - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 6 куарто 1844 года "Каталония" Цветы с 7 лепестками - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1844
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1844 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3866 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 32 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 6 куарто 1844 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 6 куарто 1844 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 6 куарто 1844 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1844 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 6 куарто 1844 "Каталония" на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1844 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1844 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 куарто 1844 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1844 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 6 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск