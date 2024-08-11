Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1844 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Цветы с 7 лепестками
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1844 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3866 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 32 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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