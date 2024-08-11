Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1844 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1844 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2846 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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