Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1844 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1844 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1844 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1844
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1844 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2846 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (28)
  • Cayón (13)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (7)
  • ibercoin (9)
  • Jesús Vico (5)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (8)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (14)
  • Teutoburger (2)
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 47 EUR
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Silicua Coins - February 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 февраля 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1844 на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1844 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 2 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск