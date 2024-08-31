Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1844 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1844 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 30 октября 2015
Сохранность XF
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Дата 29 октября 2015
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
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