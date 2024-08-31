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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1844 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 реал 1844 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1844 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1844
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1844 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (4)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1844 M CL на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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