Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1844 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1844 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 750 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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