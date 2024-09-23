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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1844 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1844 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1844 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1844
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1844 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 750 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1844 Ja на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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