Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1844 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1844 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 580 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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