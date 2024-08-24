Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1844 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1844 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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