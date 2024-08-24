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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1844 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 реалов 1844 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1844 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1844
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1844 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 934 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 4250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
1189 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе CNG - August 2, 2014
Продавец CNG
Дата 2 августа 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1844 M CL на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 реалов 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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