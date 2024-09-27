Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Серебряные монеты 10 реалов Изабеллы II - Испания
10 реалов 1840-1844
Год Знак Описание Продажи Продажи1840 M DG 0 201840 M CL 0 311841 M CL 0 391841 S RD 0 161842 M CL 0 161842 S RD 0 771843 M CL 0 441843 S RD 0 171844 M CL 0 11
10 реалов 1851-1856
Год Знак Описание Продажи Продажи1851 Шестиконечные звёзды 0 571851 Семиконечные звёзды 0 251851 Восьмиконечные звёзды 0 91852 Шестиконечные звёзды 0 981852 Семиконечные звёзды 0 941852 Восьмиконечные звёзды 0 1331853 Шестиконечные звёзды 0 1551853 Семиконечные звёзды 0 611853 Восьмиконечные звёзды 0 581854 Шестиконечные звёзды 0 411854 Семиконечные звёзды 0 641854 Восьмиконечные звёзды 0 861855 Шестиконечные звёзды 0 271855 Семиконечные звёзды 0 331855 Восьмиконечные звёзды 0 631856 Семиконечные звёзды 0 1
10 реалов 1857-1864
Год Знак Описание Продажи Продажи1857 Шестиконечные звёзды 0 301857 Семиконечные звёзды 0 41858 Шестиконечные звёзды 0 431858 Семиконечные звёзды 0 111859 Шестиконечные звёзды 0 361859 Семиконечные звёзды 0 141860 Шестиконечные звёзды 1 691860 Семиконечные звёзды 0 121860 Восьмиконечные звёзды 0 261861 Шестиконечные звёзды 0 311861 Семиконечные звёзды 0 151861 Восьмиконечные звёзды 0 211862 Шестиконечные звёзды 0 811863 Шестиконечные звёзды 0 1211863 Семиконечные звёзды 0 151863 Восьмиконечные звёзды 0 81864 Шестиконечные звёзды 0 1051864 Семиконечные звёзды 0 7
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