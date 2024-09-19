Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1840 года M DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1840 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 6300 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (3)
- Aureo & Calicó (9)
- Cayón (3)
- HERVERA (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- Numisor (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
4898 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
5191 $
Цена в валюте аукциона 720000 JPY
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 реалов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск