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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1840 года M DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 реалов 1840 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1840 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3774 oz) 11,739 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1840 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 6300 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
4898 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
5191 $
Цена в валюте аукциона 720000 JPY
Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность SP62 NGC
Цена
Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность PROOF
Цена
Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 10 реалов 1840 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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