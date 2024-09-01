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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1840 B PS
Средняя цена 400 $
Продажи
0 223
Аверс
Реверс
80 реалов 1840 M CL
Средняя цена 380 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
80 реалов 1840 S RD
Средняя цена 300 $
Продажи
0 54

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1840 M CL
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 реалов 1840 M DG
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
10 реалов 1840 M CL
Средняя цена 450 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
4 реала 1840 S RD
Средняя цена 340 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 реала 1840 M CL
Средняя цена 440 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 реала 1840 B PS
Средняя цена 240 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 реала 1840 S RD
Средняя цена 320 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 реал 1840 S RD
Средняя цена 180 $
Продажи
0 30

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1840 Каталония
Средняя цена 80 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
3 куарто 1840 Каталония
Средняя цена 45 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
8 мараведи 1840 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 60 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
8 мараведи 1840 Номинал на аверсе
Средняя цена 65 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 мараведи 1840 Ja
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 мараведи 1840
Средняя цена 70 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 мараведи 1840 J
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 мараведи 1840
Средняя цена 70 $
Продажи
0 66
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