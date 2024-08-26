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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1840 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1840 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1840 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1840 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (10)
  • HERVERA (2)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (2)
  • UBS (1)
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - January 5, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - December 16, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - June 5, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1840 M CL на аукционе Emporium Hamburg - March 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 марта 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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