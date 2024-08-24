Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1840 года J (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1840 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2438 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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