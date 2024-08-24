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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1840 года J (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1840 года J - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1840 года J - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1840 года со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2438 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Jesús Vico - June 2, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 мараведи 1840 J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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