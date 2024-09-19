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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1840 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1840 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1840 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1840 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 16000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Soler y Llach (3)
Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
2068 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
4705 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1840 M CL на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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