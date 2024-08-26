Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 куарто 1840 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 3 куарто
- Год 1840
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1840 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1754 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 80 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.
Сохранность
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- Tauler & Fau (3)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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