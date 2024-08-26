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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1840 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 3 куарто 1840 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 3 куарто 1840 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1840
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1840 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1754 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 80 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (17)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1840 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 куарто 1840 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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